В школе Пермского края рассказали подробности о смерти учителя физкультуры

Подробности о смерти учителя физкультуры из Прикамья сообщили в Мулянской средней школе сайту perm.aif.ru.
49-летний педагог спускался с 3-го этажа по лестнице, когда вдруг почувствовал себя плохо. Мужчина потерял сознание. Медики, приехавшие в школу, не смогли спасти учителя.
«У нас уже начались летние каникулы, детей в школе не было. Сергея Владимировича на лестнице нашли коллеги. Они оказывали ему первую помощь и вызвали скорую», — рассказали в школе сайту perm.aif.ru.
Сергей Зыбин работал в школе 9 лет. Кроме преподавания и классного руководства мужчина курировал спортивный клуб «Олимпиец», руководил военно-патриотическим объединением «Беркут» и был инструктором детско-юношеского туризма.
28 мая в школе сотни человек простились с учителем. После церемонии для Сергея прозвучал последний звонок.