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Казахстанку задержали сразу после приземления в Алматы

23-летняя жительница Туркестанской области была задержана после прилета рейса «Сеул — Алматы» за агрессивное поведение на борту, передает Tengri Travel.

По данным полиции, девушка ругалась матом и отказывалась подчиняться требованиям экипажа. После приземления ее передали правоохранителям в аэропорту Алматы. В итоге хулиганку привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям: за мелкое хулиганство и нарушение правил поведения на борту.

С начала года сотрудники транспортной полиции уже наказали 207 нарушителей на авиарейсах.

  • Из них: 127 человек — за пьяное поведение в самолётах и аэропортах;
  • 50 — за курение на борту;
  • 13 — за мелкое хулиганство.