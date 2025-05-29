Казахстанку задержали сразу после приземления в Алматы

По данным полиции, девушка ругалась матом и отказывалась подчиняться требованиям экипажа. После приземления ее передали правоохранителям в аэропорту Алматы. В итоге хулиганку привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям: за мелкое хулиганство и нарушение правил поведения на борту.
С начала года сотрудники транспортной полиции уже наказали 207 нарушителей на авиарейсах.
- Из них: 127 человек — за пьяное поведение в самолётах и аэропортах;
- 50 — за курение на борту;
- 13 — за мелкое хулиганство.