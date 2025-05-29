Юноше в Башкирии пообещали 15 тысяч рублей за диверсию.

Житель Башкирии планировал поджечь вышку сотовой связи в Уфе за вознаграждение в 15 тысяч рублей.
По данным УФСБ по РБ, на 19-летнего уроженца Ишимбая в соцсетях вышел некий человек, который предложил совершить диверсию в Дёмском районе столицы и проинструктировал его. Деньги должны были выплатить за видеозапись с подтверждением преступления.
Юношу задержали у объекта. При обыске сотрудники спецслужбы изъяли инструменты и горючие вещества. Сейчас парню грозит тюрьма по статье 281 УК РФ. Горе-диверсант находится под стражей.