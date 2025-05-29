Юноше в Башкирии пообещали 15 тысяч рублей за диверсию.

По данным УФСБ по РБ, на 19-летнего уроженца Ишимбая в соцсетях вышел некий человек, который предложил совершить диверсию в Дёмском районе столицы и проинструктировал его. Деньги должны были выплатить за видеозапись с подтверждением преступления.