67-летний грибник из Башкирии заблудился в лесу

Как сообщает госкомитет республики по ЧС, 67-летний мужчина ушел в лес недалеко от деревни Новоивановка. Через два часа он договорился встретиться с сыном в определенном месте, но не пришел. Мужчина попытался найти отца самостоятельно, но поиски оказались безуспешными. Тогда он вызвал спасателей.