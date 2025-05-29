67-летний грибник из Башкирии заблудился в лесу

Инцидент произошел вчера, 28 мая.
Как сообщает госкомитет республики по ЧС, 67-летний мужчина ушел в лес недалеко от деревни Новоивановка. Через два часа он договорился встретиться с сыном в определенном месте, но не пришел. Мужчина попытался найти отца самостоятельно, но поиски оказались безуспешными. Тогда он вызвал спасателей.
Однако наследующий день, после проведенной в лесу ночи, мужчина самостоятельно сориентировался и вернулся домой. Пенсионер рассказал, что блуждал всю ночь и только утром смог найти дорогу обратно.