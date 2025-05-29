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67-летний грибник из Башкирии заблудился в лесу

Житель Башкирии заблудился в лесу, отправившись на поиски грибов.

Источник: Moriah Wolfe/CC0

Инцидент произошел вчера, 28 мая.

Как сообщает госкомитет республики по ЧС, 67-летний мужчина ушел в лес недалеко от деревни Новоивановка. Через два часа он договорился встретиться с сыном в определенном месте, но не пришел. Мужчина попытался найти отца самостоятельно, но поиски оказались безуспешными. Тогда он вызвал спасателей.

Однако наследующий день, после проведенной в лесу ночи, мужчина самостоятельно сориентировался и вернулся домой. Пенсионер рассказал, что блуждал всю ночь и только утром смог найти дорогу обратно.