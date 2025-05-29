Милиция задержала минчанку, согласившуюся на работу в «секретной службе» помощи пенсионерам

Милиция задержала минчанку, согласившуюся на работу в «секретной службе». Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Мошенники предложили минчанке поработать в “секретной службе”. Она согласилась и стала фигурантом уголовного дела», — отметили в милиции.
По информации пресс-службы, сотрудниками Партизанского РУВД была задержана 56-летняя жительница Минска, которая стала курьером телефонных мошенников. Женщина находилась в гостях у пожилых родителей и ответила на звонок домашнего телефона от якобы сотрудника «Белтелекома».
Говорится, что под предлогом продления договора, минчанка продиктовала аферисту номер паспорта и мобильного телефона. После этого ей поступил новый звонок в мессенджере. В этот раз звонивший представился следователем. Он убедил женщину в том, что ее данные попали к мошенникам и посоветовал «задекларировать» сбережения.
Когда жительница Минска призналась, что не копит деньги, аферист предложил ей стать сотрудником «секретной службы», чтобы помочь пенсионерам.
«Минчанка поверила и согласилась выполнять его указания», — сообщили в милиции.
В ГУВД добавили, что, действуя по инструкции мошенников, минчанка забрала у трех обманутых пенсионеров более 120 000 рублей, поехала на поезде в соседнюю страну и передала деньги неизвестному мужчине. По названным фактам заведены уголовные дела.
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