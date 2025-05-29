Милиция задержала минчанку, согласившуюся на работу в «секретной службе» помощи пенсионерам

Говорится, что под предлогом продления договора, минчанка продиктовала аферисту номер паспорта и мобильного телефона. После этого ей поступил новый звонок в мессенджере. В этот раз звонивший представился следователем. Он убедил женщину в том, что ее данные попали к мошенникам и посоветовал «задекларировать» сбережения.