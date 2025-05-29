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В поселке под Уфой «Киа Спектра» насмерть сбила 11-летнего мальчика

В поселке под Уфой «Киа Спектра» насмерть сбила 11-летнего мальчика. Ребенок ехал по обочине на велосипеде.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщают в прокуратуре РБ, смертельное ДТП произошло на ул. Луговой д. Шамонино. Около 13 часов водитель «Киа» наехал на юного велосипедиста, подцепив ребенка на капот. После машина съехала в кювет, а ребенка отбросило в сторону. В результате аварии мальчик скончался на месте ДТП.

«Ребёнок приехал в гости к родственникам из Баймакского района. Со слов водителя, двигаясь в попутном направлении, велосипедист внезапно свернул налево, прямо под колёса автомобиля», — сообщили в пресс-службе ГАИ РБ.

На месте работают руководство Управления Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты МВД по РБ. Также для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Уфимского района Рустам Шайбаков. Начата прокурорская проверка.