В поселке под Уфой «Киа Спектра» насмерть сбила 11-летнего мальчика

Как сообщают в прокуратуре РБ, смертельное ДТП произошло на ул. Луговой д. Шамонино. Около 13 часов водитель «Киа» наехал на юного велосипедиста, подцепив ребенка на капот. После машина съехала в кювет, а ребенка отбросило в сторону. В результате аварии мальчик скончался на месте ДТП.