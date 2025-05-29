На Кубани осудили двоих полицейских, избивших задержанного стулом. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Все произошло в Красноармейском районе в августе 2023 года. Участковый уполномоченный полиции и оперуполномоченный полиции районного отдела МВД требовали от задержанного признания в краже. В этот момент они избили мужчину металлическим стулом.
«В суде подсудимые не признали вину, однако она была установлена исследованными по делу доказательствами», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.
Одному из полицейских назначили 4 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме того, суд запретил на два года занимать должности в правоохранительных и лишил звания «майор полиции».
Второму осужденному назначили 3,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он также будет в колонии общего режима. Занимать должности в правоохранительных органах осужденный не может 2 года. Кроме того, его лишили звания «старший лейтенант полиции».
Осужденных взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.