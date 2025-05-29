Жителя Ростовской области заподозрили в убийстве своего дедушки

— 27 мая 2025 года в Новошахтинске, в доме на улице Станционной, обнаружили тело пожилого мужчины с признаками насильственной смерти. Умершего нашла его племянница. Через время в убийстве заподозрили внука мужчины, сейчас он задержан, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.