Жителя Ростовской области заподозрили в убийстве своего дедушки

В Ростовской области сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве своего дедушки. Об этом рассказали в полиции, также информацию подтвердили в СК.
— 27 мая 2025 года в Новошахтинске, в доме на улице Станционной, обнаружили тело пожилого мужчины с признаками насильственной смерти. Умершего нашла его племянница. Через время в убийстве заподозрили внука мужчины, сейчас он задержан, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Детали дела уточнили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области. Предварительно, молодой человек пришел в гости к 85-летнему дяде и напал на него со спины. Пострадавший умер после нескольких ударов деревянной палкой по голове. Молодой родственник забрал 40 тысяч рублей и сбежал.
— Подозреваемый уже признался в преступлении, а во время обыска у него нашли ключ от дома потерпевшего и предметы одежды со следами крови, — сообщили в Следкоме.
Известно, что к этому моменту в отношении задержанного уже завели уголовное дело по статьям «Убийство» (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и «Разбой» (ч. 4 ст. 162 УК РФ).
Подпишись на нас в Telegram.