Приехал погостить к родным: стали известны подробности гибели 11-летнего мальчика в Башкирии

Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, мальчик после начала летних каникул приехал погостить в деревню к своим родным из Баймакского района. После обеда он взял велосипед и решил прокатиться по окрестностям. По словам водителя, он видел мальчика и ехал с ним в попутном направлении, но вдруг ребенок резко повернул налево и влетел прямо под колеса авто.