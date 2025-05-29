Приехал погостить к родным: стали известны подробности гибели 11-летнего мальчика в Башкирии

Стали известны подробности трагедии, которая произошла в деревне Шамонино Уфимского района. Там сегодня, 29 мая, погиб 11-летний мальчик. Школьника насмерть задавил 56-летний водитель легковушки, когда тот катался на велосипеде.
Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, мальчик после начала летних каникул приехал погостить в деревню к своим родным из Баймакского района. После обеда он взял велосипед и решил прокатиться по окрестностям. По словам водителя, он видел мальчика и ехал с ним в попутном направлении, но вдруг ребенок резко повернул налево и влетел прямо под колеса авто.
— 56-летний местный житель за рулём «Киа Спектра» допустил наезд на 11-летнего велосипедиста, после чего автомобиль съехал в кювет. От тяжелых травм ребенок умер, — добавили в ГАИ.
По факту случившегося начато разбирательство.
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