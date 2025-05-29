Ричмонд
+15°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арестованный народный артист Башкирии не жаловался на условия в СИЗО

Общественник рассказал об условиях содержания Вильдана Яруллина в СИЗО Уфы.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель Общественной палаты Башкирии Олег Галин рассказал об условиях содержания в следственном изоляторе директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина, задержанного 24 мая по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями.

В СИЗО народный артист республики размещен в двухместной камере, где содержится без сокамерников.

Представитель наблюдательной комиссии пояснил, что освещение в камере соответствует установленным нормативам: искусственный свет дополняется естественным через предусмотренный оконный проем. Вентиляционная система включает как принудительную приточно-вытяжную вентиляцию, так и возможность естественного проветривания через специальное отверстие в оконной решетке.

Камера оборудована необходимыми предметами мебели, емкостью с кипяченой водой и оснащена системой круглосуточного видеонаблюдения с кнопкой экстренного вызова дежурного.

Галин подчеркнул, что право задержанного на регулярные встречи с адвокатом полностью соблюдается. Сам Яруллин, по данным комиссии, не выражал недовольства условиями содержания и не заявлял о нарушениях своих прав.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.