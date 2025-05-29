Арестованный народный артист Башкирии не жаловался на условия в СИЗО

Руководитель Общественной палаты Башкирии Олег Галин рассказал об условиях содержания в следственном изоляторе директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина, задержанного 24 мая по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями.
В СИЗО народный артист республики размещен в двухместной камере, где содержится без сокамерников.
Представитель наблюдательной комиссии пояснил, что освещение в камере соответствует установленным нормативам: искусственный свет дополняется естественным через предусмотренный оконный проем. Вентиляционная система включает как принудительную приточно-вытяжную вентиляцию, так и возможность естественного проветривания через специальное отверстие в оконной решетке.
Камера оборудована необходимыми предметами мебели, емкостью с кипяченой водой и оснащена системой круглосуточного видеонаблюдения с кнопкой экстренного вызова дежурного.
Галин подчеркнул, что право задержанного на регулярные встречи с адвокатом полностью соблюдается. Сам Яруллин, по данным комиссии, не выражал недовольства условиями содержания и не заявлял о нарушениях своих прав.
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