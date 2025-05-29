В Башкирии клещи покусали 5,7 тысячи человек.

Важно каждые 20−30 мин осматривать себя после прогулок в лесу или лесопарковых зонах, особенно обращая внимание на укромные уголки тела: под коленями, в области паха, под мышками, за ушами, под волосами и в области талии", — напомнили в Роспотребнадзоре по РБ.