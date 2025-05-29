В Башкирии клещи покусали 5,7 тысячи человек.

С начала сезона в Башкирии клещи покусали почти 5,7 тыс. человек — столько обратившихся зафиксировано в лабораториях на 29 мая. Из них более 2 тысяч — дети.
"Клещ может от 30 минут до 1,5−2 часов путешествовать по телу человека, ища удобное для укуса место, где кожа тонкая, а кровеносные сосуды расположены поближе.
Важно каждые 20−30 мин осматривать себя после прогулок в лесу или лесопарковых зонах, особенно обращая внимание на укромные уголки тела: под коленями, в области паха, под мышками, за ушами, под волосами и в области талии", — напомнили в Роспотребнадзоре по РБ.