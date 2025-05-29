Реакция военкоров на смерть Заура Гурциева. Биография героя СВО

«Хочу ребят из программы “Время героев” предостеречь. Очевидно, что все вы вновь — мишени для врага. Потому что противнику вы как кость в горле. Потому что ничего подобного этой программе у них нет. А потому они сделают все, чтобы любым способом или вас дискредитировать, или убить. А значит, вы, как и раньше, на линии фронта (в чём-то ещё более важного, чем тот, который — за ленточкой), и в прорези прицела противника».