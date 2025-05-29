Реакция военкоров на смерть Заура Гурциева. Биография героя СВО

В результате взрыва, произошедшего ночью 29 мая на улице Чехова в Ставрополе, погиб заместитель главы города, ветеран специальной военной операции, участник проекта «Время героев» Заур Александрович Гурциев. Биографию Гурциева приводит RTVI.
Что известно о жизни и карьере Заура Гурциева
Заур Гурциев родился во Владикавказе, учился в Военной академии связи имени С. М. Буденного в Санкт-Петербурге. В 2019 году он возглавил Центр боевого управления авиацией, который отвечает за взаимодействие воздушных и сухопутных войск. После начала СВО он отправился на фронт авианаводчиком. Награждён орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медалью Суворова, медалью Жукова. Прошлой осенью Гурциева назначили первым заместителем главы Ставрополя после участия в программе «Время героев», которая направлена на подготовку руководящих кадров среди участников СВО.
Гибель Гурциева вызвала широкий общественный резонанс. Своими мыслями и оценками поделились военкоры и блогеры
Корреспондент ВГТРК Александр Сладков
«Заур Гурциев погиб. Первый заместитель главы Ставрополя. Перспективный чиновник, хороший человек, достойный офицер и ветеран. Говорил сейчас с моим информированным другом из региона: теракт. И это потеря. Выбивают тех, кто строит будущее России. Выбивают участников проекта “Время героев”. А я слежу за тем, как на Украине сравнивают российские проекты с участниками и ветеранами СВО, и как там у них плюют на тех, кто остался после войны с Россией. Между нами бездна».
Военный блогер Юрий Подоляка
«Хочу ребят из программы “Время героев” предостеречь. Очевидно, что все вы вновь — мишени для врага. Потому что противнику вы как кость в горле. Потому что ничего подобного этой программе у них нет. А потому они сделают все, чтобы любым способом или вас дискредитировать, или убить. А значит, вы, как и раньше, на линии фронта (в чём-то ещё более важного, чем тот, который — за ленточкой), и в прорези прицела противника».
Военкор Юрий Котенок
«Вообще, тактика “живых бомб”, отыгрываемых “втемную”, — это прием, проверенный десятилетиями. Напрямую перекочевала к украинским спецслужбам от северокавказских ваххабитов и боевиков ИГ*. Активно применяется в случаях, когда заложить СВУ трудно, а на роль “шахида” исполнитель идти не хочет. В этих случаях ему обычно говорят: “Все нормально, не проблема. Нужно всего лишь отвезти взрывчатку туда-то и передать тому-то”. В процессе перевозки бомба приводится в действие дистанционно. Если говорить о терактах, совершаемых Киевом, то наблюдение часто ведётся через взламываемые камеры или припаркованные в окрестностях автомобили».
* запрещенная в России террористическая организация