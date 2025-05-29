С семикаракорского полигона уже вывезли 550 т песка с мазутом

Компания делает это за свой счет и полностью завершить процесс вывоза песка планирует до конца следующей недели. Собравшиеся на встречу жители поблагодарили главу региона за запрет на дальнейший ввоз загрязненного песка в январе, а также за решение его вернуть обратно в Краснодарский край.
«Если бы не ваша бдительность, то здесь бы не 2000 т было, а гораздо больше. Очень непросто было, поверьте, организовать так, чтобы этот песок забрали назад в Краснодарский край», — отметил Юрий Слюсарь.
Жители района также обратили внимание врио губернатора в целом на состояние полигона. По их словам, за время дежурства в течение нескольких месяцев они стали свидетелями других возможных нарушений.
Юрий Слюсарь сообщил, что он в курсе последних событий и видел сообщения в соцсетях, в которых жители высказывали опасения о том, что жидкие отходы на площадке под Семикаракорском утилизируются без соблюдения технологий.
«Несмотря на то что проверка на полигоне проводилась в прошлом году, по нашей инициативе прокуратура провела новую проверку по этим фактам. Они подводят сейчас итоги. Исходя из этих результатов будет принято решение: если есть нарушения, компания должна понести ответственность, чтобы впредь не возникало соблазнов нарушать закон», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Напомним, в конце января врио губернатора выехал на семикаракорский полигон, где встретился с местными жителями, и поручил закрыть въезд для новых фур с загрязненным песком, а уже завезенные 1800 т — накрыть и обезопасить от ветра и попадания влаги.
Как установили специалисты, на полигоне в Семикаракорском районе невозможно было утилизировать грунт с нефтепродуктами с соблюдением всех норм безопасности для окружающей среды. Оперативный штаб принял решение вывезти песок с семикаракорского полигона.