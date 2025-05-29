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Новосибирский подросток выстрелил в лицо девятилетнему приятелю

Новосибирский подросток выстрелил в лицо из винтовки девятилетнему приятелю.

В Новосибирске разыгралась трагедия: юный новосибирец выстрелил в лицо своему девятилетнему товарищу из пневматической винтовки, предназначенной для игр.

Инцидент случился во дворе дома, расположенного по адресу: улица Мясниковой, 6/3. Пострадавшего мальчика экстренно госпитализировали. Медики констатировали, что глаз не поврежден, однако необходимо лечение. Врачи отметили, что ребенок избежал серьезных последствий.

Родители стрелявшего мальчика вместо извинений они ограничились лишь упоминанием о молитвах за здоровье пострадавшего.

Местные жители утверждают, что стрелявший регулярно развлекается с опасной игрушкой, прицеливаясь и иногда стреляя в других детей.

Несмотря на то, что родители пострадавшего обратились в правоохранительные органы, никаких мер пока что, по сведениям телеграм-канала «Инцидент Новосибирск» не предпринято. Они выражают опасения, что подобный инцидент может повториться, но уже с более печальными результатами.