Новосибирский подросток выстрелил в лицо девятилетнему приятелю

Несмотря на то, что родители пострадавшего обратились в правоохранительные органы, никаких мер пока что, по сведениям телеграм-канала «Инцидент Новосибирск» не предпринято. Они выражают опасения, что подобный инцидент может повториться, но уже с более печальными результатами.