Названа причина пожара в уфимской школе

В Уфе потушили пожар в четвертой школе на улице Ахмедова. Здание загорелось сегодня, 29 мая, днем во время ремонтных работ.
Огонь повредил 30 квадратных метров. Во время пожара, по сообщению МЧС по Башкирии, никто не пострадал: в школе с 2024 года идет капитальный ремонт и детей там не было. Рабочая группа эвакуировалась всем составом, всего в момент пожара было 25 строителей.
Как рассказал мэр города Ратмир Мавлиев, предварительной причиной инцидента дознаватель ведомства называет нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Сити-менеджер добавил, что все последствия пожара будут устранены.