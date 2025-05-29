Названа причина пожара в уфимской школе

Огонь повредил 30 квадратных метров. Во время пожара, по сообщению МЧС по Башкирии, никто не пострадал: в школе с 2024 года идет капитальный ремонт и детей там не было. Рабочая группа эвакуировалась всем составом, всего в момент пожара было 25 строителей.