Подмочил репутацию. На Дону задержали главного инженера водоканала за взятку

В Ростовской области разгорелся очередной коррупционный скандал. На этот раз в получении взятки подозревают главного инженера областного госпредприятия «Управление развития систем водоснабжения» («УРСВ»).
По информации пресс-службы регионального управления ФСБ, кругленькую сумму полмиллиона рублей фигурант получил от сотрудников шахтинского филиала «УРСВ». Взамен «комбинатор» пообещал помогать коллегам и оберегать их от проверок в ходе ремонта магистрального водовода. Дома и в офисе у подозреваемого уже прошли обыски, возбуждено уголовное дело о получении взятки. Что известно о ситуации — в материале Rostov.aif.ru.
Дело — труба!
На тихом Дону продолжается череда громких коррупционных дел: накануне, 28 мая, силовики задержали главного инженера «Управления развития систем водоснабжения». Его подозревают в получении крупной взятки в размере полмиллиона рублей за покровительство сотрудникам шахтинского филиала предприятия.
«Оперативниками установлено, что главный инженер получил 500 тыс. рублей за осуществление покровительства по службе сотрудникам филиала “Шахтинский” ГУП РО “УРСВ” при проведении работ по ремонту магистрального водовода в Шахтах Ростовской области», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
Проще говоря, по данным ведомства, фигурант «крышевал» подчинённых за деньги.
На сайте предприятия указано, что должность главного инженера занимает Виктор С. Силовики уже обыскали его дом и рабочее место: ищут другие эпизоды. Против дончанина возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ «Получение взятки».
Нужно отметить, что это не первое задержание в управлении за этот год. В феврале шахтинский отдел регионального управления Следкома России возбудил уголовное дело в отношении инженера отдела по надзору и контролю за капремонтом «УРСВ». Совпадение или нет, но подозреваемый трудился в том же филиале ведомства, что засветился и в новом деле — шахтинском. Мужчину подозревают в получении взятки в размере 2 млн рублей. По версии следствия, эти деньги фигуранту передал владелец автомойки взамен на её подключение к сети городского водоснабжения.
В момент передачи взятки и сотрудник водоканала, и предприниматель были задержаны. Последнего подозревают в посредничестве во взяточничестве.
Ещё один скандал.
В фокусе внимания общественности «УРСВ» оказывалось и раньше. Так, в 2022 году вся область пристально следила за ходом дела экс-директора предприятия Сергея Бреуса.
В начале августа того года Шахтинский городской суд приговорил бывшего главу управления к двум годам лишения свободы за налоговые преступления. Суд доказал, что в 2019 году Бреус утаил от государства деньги, предназначенные на выплаты по налогам, сборам и страховым взносам. Сокрытая сумма составляла почти 25 млн рублей.
Месяцем позже апелляционная инстанция Ростовского облсуда отменила приговор и направила дело на повторное рассмотрение в Шахтинский городской суд, но уже к другому составу судей.
В итоге дончанину вынесли оправдательный приговор. Добавим, с 2013 по 2019 годы Бреус трудился замгендиректора по производству «УРСВ», потом временно возглавлял организацию. Позже перешёл в другие структуры, а затем вновь вернулся, а в апреле 2022 снова стал исполняющим обязанности гендиректора.
Как видно, в регионе продолжается серия резонансных антикоррупционных арестов. Дошла очередь и до жилищно-коммунальной сферы Ростовской области, которую, возможно, решили основательно почистить. Rostov.aif.ru продолжит следить за развитием событий.