Подмочил репутацию. На Дону задержали главного инженера водоканала за взятку

Нужно отметить, что это не первое задержание в управлении за этот год. В феврале шахтинский отдел регионального управления Следкома России возбудил уголовное дело в отношении инженера отдела по надзору и контролю за капремонтом «УРСВ». Совпадение или нет, но подозреваемый трудился в том же филиале ведомства, что засветился и в новом деле — шахтинском. Мужчину подозревают в получении взятки в размере 2 млн рублей. По версии следствия, эти деньги фигуранту передал владелец автомойки взамен на её подключение к сети городского водоснабжения.