На трассе Екатеринбург-Курган столкнулись пять автомобилей

На тридцать девятом километре трассы Екатеринбург — Курган в Белоярском районе произошло массовое ДТП. На участке столкнулись сразу пять автомобилей. Среди них «Газель», Lada, Hyundai, Niva, а также Mitsubishi. Об этом информирует областная Госавтоинспекция.