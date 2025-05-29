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На трассе Екатеринбург-Курган столкнулись пять автомобилей

В Свердловской области произошло массовое ДТП.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

На тридцать девятом километре трассы Екатеринбург — Курган в Белоярском районе произошло массовое ДТП. На участке столкнулись сразу пять автомобилей. Среди них «Газель», Lada, Hyundai, Niva, а также Mitsubishi. Об этом информирует областная Госавтоинспекция.

— Двух участников в настоящий момент осматривают медики. Они оказывают им необходимую помощь, — уточняет ведомство. — На месте ДТП проводятся процессуальные действия.

Из-за аварии на участке, автомобилисты движутся по обочинам. На месте экипажи ДПС регулируют потоки. Водителям напоминают о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.