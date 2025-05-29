В Узбекистане за пять лет кибермошенники похитили более $150 млн

Если в 2019 году в стране было зафиксировано всего 863 киберпреступления 18 видов, то в 2024 году это число выросло до 58,8 тысячи преступлений 62 видов. За пять лет уровень киберпреступности увеличился в 68 раз, а только за последний год — в 9,1 раза по сравнению с 2023 годом.