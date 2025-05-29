В Узбекистане за пять лет кибермошенники похитили более $150 млн

Если в 2019 году в стране было зафиксировано всего 863 киберпреступления 18 видов, то в 2024 году это число выросло до 58,8 тысячи преступлений 62 видов. За пять лет уровень киберпреступности увеличился в 68 раз, а только за последний год — в 9,1 раза по сравнению с 2023 годом.
Если в 2023 году доля киберпреступлений в общей преступности составляла 6,2%, то в 2024 году она достигла 44,4%. Это означает, что почти каждое второе преступление в стране совершается с использованием информационных технологий.
Анализ показывает, что 98% всех киберпреступлений связаны с банковскими картами — это киберкражи и кибермошенничество.
Основные схемы: 60% — установка вредоносных программ и ссылок, дающих преступникам доступ к банковской карте или мобильному устройству, 16% — получение SMS-кодов для доступа к картам и мобильным приложениям через обман, 4% — оформление онлайн-кредитов на имя жертв, 11% — мошенничество через торговые онлайн-платформы и 9% — схемы по выманиванию денег у граждан.
МВД призывает граждан быть максимально осторожными в сети, не переходить по подозрительным ссылкам и не делиться личной информацией, особенно — данными банковских карт.