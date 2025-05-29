В Петербурге пьяная мать оставила коляску с ребенком в подъезде

По информации ведомства, вечером 25 мая жильцы дома № 8 на улице Михайлова сообщили в полицию Калининского района, что на лестничной площадке стоит коляска с ребенком. Полицейские, прибывшие на место, передали младенца медикам и оперативно установили, кто его мать.