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В Петербурге пьяная мать оставила коляску с ребенком в подъезде

В Петербурге пьяная мать оставила коляску с дочкой на лестничной площадке и ушла.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как пьяная женщина оставила шестимесячную дочь в коляске в подъезде жилого дома, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По информации ведомства, вечером 25 мая жильцы дома № 8 на улице Михайлова сообщили в полицию Калининского района, что на лестничной площадке стоит коляска с ребенком. Полицейские, прибывшие на место, передали младенца медикам и оперативно установили, кто его мать.

«Ею оказалась 33-летняя петербурженка. Практически сразу она была обнаружена на площади Ленина нетрезвой и доставлена в отдел полиции для разбирательства», — говорится в сообщении.

Женщина объяснила, что оставила коляску неподалеку от квартиры отца ребенка.

Против нее возбудили уголовное дело об оставлении в опасности.