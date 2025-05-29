В Петербурге пьяная мать оставила коляску с ребенком в подъезде

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как пьяная женщина оставила шестимесячную дочь в коляске в подъезде жилого дома, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
По информации ведомства, вечером 25 мая жильцы дома № 8 на улице Михайлова сообщили в полицию Калининского района, что на лестничной площадке стоит коляска с ребенком. Полицейские, прибывшие на место, передали младенца медикам и оперативно установили, кто его мать.
«Ею оказалась 33-летняя петербурженка. Практически сразу она была обнаружена на площади Ленина нетрезвой и доставлена в отдел полиции для разбирательства», — говорится в сообщении.
Женщина объяснила, что оставила коляску неподалеку от квартиры отца ребенка.
Против нее возбудили уголовное дело об оставлении в опасности.