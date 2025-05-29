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В Нижегородской области накрыли ячейку украинской организации

ФСБ пресекла работу украинской ячейки, собиравшей деньги в Нижегородской области.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Деятельность ячейки нежелательной в РФ украинской организации пресекли сотрудники управления ФСБ в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что на территории Балахнинского муниципального округа функционировала ячейка украинской организации «Всеукраинский духовный центр “Возрождение”*. Отмечается, что в ячейку входило до 10 человек.

«Руководитель осуществлял психологическую обработку адептов, проводил их собрания и просмотры видеоконференций, распространял соответствующую литературу, а также организовал систематический сбор денежных средств для нужд организации», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 284.1 УК РФ «Сбор средств для обеспечения деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ».

По местам жительства членов ячейки проведены обыски, изъята литература и наглядная агитация. Лидеру ячейки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

* Организация в ноябре 2022 года признана Генпрокуратурой нежелательной в России.