На Урале задержали директора центра по приему экзаменов у иностранцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая — РИА Новости. Директора центра по приему экзаменов у иностранцев и еще восьмерых человек задержали в Екатеринбурге по подозрению в организации ОПГ в сфере незаконной миграции, сообщил журналистам руководитель регионального управления СК РФ Богдан Францишко.
«С сентября 2024 года по май 2025 года 41-летний уроженец одной из среднеазиатских республик, находясь в Екатеринбурге, создал преступную группу с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. В организованную преступную группу вошли девять человек: иностранные граждане, граждане Российской Федерации, в том числе директор “Центра по приему экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства”, — рассказал Францишко.
По его словам, соучастники подыскивали прибывших в Россию иностранцев для фиктивной регистрации, а директор центра принимала у них экзамены и за вознаграждение заранее предоставляла им варианты правильных ответов. Это позволяло экзаменующимся отвечать на тестовые вопросы без знания основ русского языка, отметил представитель СК.
Всем фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявили обвинение в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, фиктивной постановке на учет лица без гражданства и злоупотребление должностными полномочиями, решается вопрос об их аресте.
«Сыщики и следователи провели серию обысков, в ходе которых удалось обнаружить и изъять важные для расследования документы и вещдоки. Заходить в два адреса оперуполномоченным пришлось силовым методом, так как двери фигуранты дела добровольно не открывали. Представители ФСБ, МВД и СК продолжают совместную работу, выясняя точное количество участников группы и количество криминальных эпизодов противоправной деятельности», — уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.