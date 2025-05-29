На Урале задержали директора центра по приему экзаменов у иностранцев

«С сентября 2024 года по май 2025 года 41-летний уроженец одной из среднеазиатских республик, находясь в Екатеринбурге, создал преступную группу с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. В организованную преступную группу вошли девять человек: иностранные граждане, граждане Российской Федерации, в том числе директор “Центра по приему экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства”, — рассказал Францишко.