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В Башкирии во время пожара в гараже пострадал подросток

В Башкирии 14-летний подросток попал в больницу с ожогами после пожара.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке на улице Депутатская произошел пожар, в котором пострадал подросток. Сотрудники МЧС России быстро отреагировали на вызов и потушили огонь, который охватил шлакоблочный гараж площадью 48 квадратных метров.

При пожаре сгорел автомобиль Nissan Tiana. Благодаря оперативным действиям огнеборцев, открытое горение удалось локализовать и полностью потушить, предотвратив дальнейшее распространение огня.

В результате происшествия 14-летний подросток получил ожоги II степени на правой руке и щеке. Он был срочно госпитализирован в ожоговое отделение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время специалисты МЧС России проводят расследование, чтобы установить причины возникновения пожара.

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