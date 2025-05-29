В Волжском трое молодых людей жестоко избили пенсионера в магазине

Полиция и следственное управление Волгоградской области сообщили о задержании трёх подозреваемых в жестоком избиении пожилого человека в одном из сетевых магазинов города Волжского.
По данным УМВД по Волгоградской области, происшествие случилось около полуночи. В торговый зал магазина вошла группа молодых людей в состоянии алкогольного опьянения. Они вели себя агрессивно, громко выражались нецензурной бранью и нарушали общественный порядок.
На замечание 56-летнего мужчины один из участников компании отреагировал жестоко: напав на пенсионера, он и его подельники начали наносить ему множественные удары руками и ногами. Один из злоумышленников использовал в качестве оружия бутылку с водой.
Как сообщает Следственное управление СК РФ по Волгоградской области, потерпевший был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом и гематомой головного мозга, а также множественными переломами костей лицевого скелета.
На основании этого было возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц» и «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия».
Задержаны двое несовершеннолетних, которые ранее были судимы, а также их 23-летний знакомый. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.