Включил новости и понял, что разводят мошенники. Как 91-летний изобретатель из Петербурга лишился рекордных 43 млн рублей

Как стало известно «Фонтанке», за неделю злоумышленники, представляясь сотрудниками госорганов, выманили у него 43,4 миллиона рублей — практически все его сбережения, накопленные за 20 лет патентной деятельности.
Все началось 19 мая с телефонного звонка от лица, представившегося сотрудником «Госуслуг». Девушка уверяла, что надо продлить договор на действие услуг, а то срок заканчивается. Затем пенсионеру позвонил якобы сотрудник службы безопасности, который убедил его, что счета семьи используются для финансирования запрещенных организаций на Украине. Чтобы избежать очных обысков, они убедили пенсионера показать ценности в квартире и узнали, что у мужчины в доме хранятся крупные суммы в долларах и евро. Под предлогом «декларации» средств злоумышленники заставили пожилого человека передать им крупную сумму наличных и перевести деньги через банкоматы.
Мошенники действовали изощренно: использовали поддельные документы с печатями госорганов, придумали систему кодовых слов, которые нужно было называть «курьерам». 21 мая он вышел со своей супругой к мужчине лет 40, который забрал у него сумку с 246 тысячами долларов и 230 тысячами евро. Кодовое слово — женское имя. В течение недели «сотрудник спецслужб» убеждал пенсионера снимать и переводить деньги, угрожая уголовной ответственностью за «разглашение секретной операции». Вероятно, из-за установленных лимитов снимал и переводил на «безопасный счет» он только по миллиону рублей.
Осознание пришло лишь 27 мая, когда мужчина, просматривая новостной сюжет о схожих схемах обмана, понял, что стал жертвой преступления. Затем он обратился в полицию.
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы ведут розыск злоумышленников. Этот случай стал одним из самых крупных в Петербурге по сумме ущерба. До этого был рекорд в 40 млн рублей.
Потерпевший многие годы копил эти средства, получая доходы от патентов на свои изобретения. Бóльшая часть сбережений хранилась дома в иностранной валюте.