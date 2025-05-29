Включил новости и понял, что разводят мошенники. Как 91-летний изобретатель из Петербурга лишился рекордных 43 млн рублей

Все началось 19 мая с телефонного звонка от лица, представившегося сотрудником «Госуслуг». Девушка уверяла, что надо продлить договор на действие услуг, а то срок заканчивается. Затем пенсионеру позвонил якобы сотрудник службы безопасности, который убедил его, что счета семьи используются для финансирования запрещенных организаций на Украине. Чтобы избежать очных обысков, они убедили пенсионера показать ценности в квартире и узнали, что у мужчины в доме хранятся крупные суммы в долларах и евро. Под предлогом «декларации» средств злоумышленники заставили пожилого человека передать им крупную сумму наличных и перевести деньги через банкоматы.