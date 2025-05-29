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Школьник умер после конфликта с одноклассником на юге Казахстана: что произошло

В одном из сел Казыгуртского района Туркестанской области 12-летний школьник скончался после конфликта с одноклассником, который произошел во время урока. Мама мальчика уверенна, что ее сын был убит. Полиция провела расследование и пришла к другим выводам, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

С момента трагедии прошло четыре месяца, однако мама мальчика до сих пор пытается добиться справедливости. Женщина обратилась в СМИ и рассказала, что в то время, как в классе разворачивалась трагедия, учителя на месте якобы не было. Мальчики, говорит женщина, повздорили из-за телефона, после чего один начал душить другого. Когда ее сын упал на пол, ученики пытались сами привести его в чувство, звали дежурного педагога, но та, по словам мамы, так и не пришла в кабинет. В результате мальчик скончался.

Женщина уверена, что, если бы учитель вовремя отреагировала, ее сына можно было бы спасти.

В департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что по факту смерти несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 141 УК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей».

«Следствием установлено, что смерть школьника наступила по причине резкого ухудшения состояния здоровья. По дороге в медицинское учреждение он скончался. В рамках расследования были допрошены очевидцы, преподаватели, изучены все доводы потерпевших и изъятые видеозаписи, назначен ряд необходимых экспертиз», — сообщили в ДП региона.

По данным полиции, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в следствии асфиксии, вызванной проваливанием языка в гортань, закрывшего дыхательные пути.

«Признаков насильственной смерти, следов побоев, удушения на теле не обнаружено. По результатам расследования криминальный характер смерти не установлен и уголовное дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. Законность принятого решения проверена прокурором, которым утверждено постановление о прекращении дела», — сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Наряду с этим в акимат было внесено представление по устранению обстоятельств, способствовавших происшествиям и правонарушениям.

«По итогам рассмотрения представления директор школы и пять педагогов были уволены», — заключили в полиции.