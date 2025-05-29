Школьник умер после конфликта с одноклассником на юге Казахстана: что произошло

С момента трагедии прошло четыре месяца, однако мама мальчика до сих пор пытается добиться справедливости. Женщина обратилась в СМИ и рассказала, что в то время, как в классе разворачивалась трагедия, учителя на месте якобы не было. Мальчики, говорит женщина, повздорили из-за телефона, после чего один начал душить другого. Когда ее сын упал на пол, ученики пытались сами привести его в чувство, звали дежурного педагога, но та, по словам мамы, так и не пришла в кабинет. В результате мальчик скончался.