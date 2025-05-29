Школьник умер после конфликта с одноклассником на юге Казахстана: что произошло

С момента трагедии прошло четыре месяца, однако мама мальчика до сих пор пытается добиться справедливости. Женщина обратилась в СМИ и рассказала, что в то время, как в классе разворачивалась трагедия, учителя на месте якобы не было. Мальчики, говорит женщина, повздорили из-за телефона, после чего один начал душить другого. Когда ее сын упал на пол, ученики пытались сами привести его в чувство, звали дежурного педагога, но та, по словам мамы, так и не пришла в кабинет. В результате мальчик скончался.
Женщина уверена, что, если бы учитель вовремя отреагировала, ее сына можно было бы спасти.
В департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что по факту смерти несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 141 УК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей».
«Следствием установлено, что смерть школьника наступила по причине резкого ухудшения состояния здоровья. По дороге в медицинское учреждение он скончался. В рамках расследования были допрошены очевидцы, преподаватели, изучены все доводы потерпевших и изъятые видеозаписи, назначен ряд необходимых экспертиз», — сообщили в ДП региона.
По данным полиции, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в следствии асфиксии, вызванной проваливанием языка в гортань, закрывшего дыхательные пути.
«Признаков насильственной смерти, следов побоев, удушения на теле не обнаружено. По результатам расследования криминальный характер смерти не установлен и уголовное дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. Законность принятого решения проверена прокурором, которым утверждено постановление о прекращении дела», — сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.
Наряду с этим в акимат было внесено представление по устранению обстоятельств, способствовавших происшествиям и правонарушениям.
«По итогам рассмотрения представления директор школы и пять педагогов были уволены», — заключили в полиции.