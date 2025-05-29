19-летнего жителя Башкирии задержали за попытку диверсии

По данным пресс-службы управления ФСБ по Башкирии, парень вступил в переписку в мессенджере Telegram с неизвестным лицом, которое предложило ему «горячую» работу. В переписке он получил инструкции о том, как поджечь вышку сотовой связи, а также условия, при выполнении которых ему полагалось денежное вознаграждение. Поджог он должен был снять на видео.