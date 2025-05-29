19-летнего жителя Башкирии задержали за попытку диверсии

19-летний житель Ишимбая был задержан сотрудниками УФСБ, когда пытался осуществить поджог объекта сотовой связи. Парню пообещали 15 тысяч рублей за диверсию.
По данным пресс-службы управления ФСБ по Башкирии, парень вступил в переписку в мессенджере Telegram с неизвестным лицом, которое предложило ему «горячую» работу. В переписке он получил инструкции о том, как поджечь вышку сотовой связи, а также условия, при выполнении которых ему полагалось денежное вознаграждение. Поджог он должен был снять на видео.
Злоумышленник был задержан с поличным во время попытки совершить диверсию в Демском районе Уфы. Против него возбуждено уголовное дело по статье о диверсиях, а Кировский районный суд вынес решение о заключении молодого человека под стражу.
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