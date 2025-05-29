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В Ростове нашли гараж с нелегальной партией раков на 743 тысячи рублей

10 тысяч живых раков изъяли в Ростове из незаконной продажи.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции нашли гараж, в котором хранилось более 10 тысяч живых раков. Крупная партия была предназначена на продажу, но не имела маркировки, в связи с этим было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 171.1 УК РФ). Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным полиции, помещение с нелегальным товаром раскрыли во время проведения операции «Путина-2025». Предварительно, одним из нарушителей оказался 37-летний предприниматель.

Общий вес изъятых раков составил 515 кг, а их стоимость оценили примерно в 743 тысячи рублей. Известно, что товар вместе с правоохранителями осмотрели специалисты Научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, а также сотрудники Россельхознадзора.

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