В Ростове нашли гараж с нелегальной партией раков на 743 тысячи рублей

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции нашли гараж, в котором хранилось более 10 тысяч живых раков. Крупная партия была предназначена на продажу, но не имела маркировки, в связи с этим было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 171.1 УК РФ). Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.