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Массовая авария с участием скорой в Свердловской области: пострадали восемь человек

На 37-м километре трассы Екатеринбург — Курган произошло серьёзное ДТП с участием пяти транспортных средств, включая автомобиль скорой помощи. В результате аварии пострадали восемь человек. Одна из пострадавших — беременная женщина, которую эвакуировали другой бригадой.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Агентство «Москва»

29 мая на 37-м километре трассы Екатеринбург — Курган произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти транспортных средств, в том числе автомобиля скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали восемь человек. Медицинская помощь была оказана всем на месте. Шестеро из них после осмотра отпущены домой на амбулаторное лечение.

Особое внимание было уделено беременной женщине, которая находилась в автомобиле скорой помощи в момент столкновения. Напомним, бригада экстренных медиков перевозила пациентку из Каменска-Уральского в Екатеринбург для дальнейшего наблюдения и ведения беременности. После аварии женщину передали другой бригаде скорой помощи из посёлка Белоярский, которая продолжила эвакуацию в профильный стационар областного центра.

Ещё одну пострадавшую доставляет на реанимобиле трассовая бригада Территориального центра медицины катастроф в специализированную больницу Екатеринбурга.

Ситуация находится на контроле в региональном минздраве.