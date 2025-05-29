Массовая авария с участием скорой в Свердловской области: пострадали восемь человек

Особое внимание было уделено беременной женщине, которая находилась в автомобиле скорой помощи в момент столкновения. Напомним, бригада экстренных медиков перевозила пациентку из Каменска-Уральского в Екатеринбург для дальнейшего наблюдения и ведения беременности. После аварии женщину передали другой бригаде скорой помощи из посёлка Белоярский, которая продолжила эвакуацию в профильный стационар областного центра.