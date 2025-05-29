Массовая авария с участием скорой в Свердловской области: пострадали восемь человек

29 мая на 37-м километре трассы Екатеринбург — Курган произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти транспортных средств, в том числе автомобиля скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали восемь человек. Медицинская помощь была оказана всем на месте. Шестеро из них после осмотра отпущены домой на амбулаторное лечение.
Особое внимание было уделено беременной женщине, которая находилась в автомобиле скорой помощи в момент столкновения. Напомним, бригада экстренных медиков перевозила пациентку из Каменска-Уральского в Екатеринбург для дальнейшего наблюдения и ведения беременности. После аварии женщину передали другой бригаде скорой помощи из посёлка Белоярский, которая продолжила эвакуацию в профильный стационар областного центра.
Ещё одну пострадавшую доставляет на реанимобиле трассовая бригада Территориального центра медицины катастроф в специализированную больницу Екатеринбурга.
Ситуация находится на контроле в региональном минздраве.