В Нижегородской области пресекли деятельность ячейки украинской организации

Там отметили, что в ячейку «Всеукраинского духовного центра “Возрождение” (признан нежелательным в РФ) входило до 10 человек.
«Руководитель осуществлял психологическую обработку адептов, проводил их собрания и просмотры видеоконференций, распространял соответствующую литературу», — текст заявления УФСБ РФ передает «РИА Новости».
По данным ведомства, лидер ячейки также организовал систематический сбор средств для нужд организации. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ («Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной»).
Как уточняет «Газета.Ru», руководитель организации находится под подпиской о невыезде.
26 мая сообщалось, что сотрудники ФСБ в Нижегородской области выявили и пресекли деятельность ячейки радикальных исламистов, состоящей из выходцев из стран Центральной Азии. По данным Центра общественных связей ведомства, участники группы действовали по указанию зарубежного эмиссара, находящегося в Польше.