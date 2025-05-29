В Нижегородской области пресекли деятельность ячейки украинской организации

По данным ведомства, лидер ячейки также организовал систематический сбор средств для нужд организации. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ («Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной»).