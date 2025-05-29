Частный дом многодетной семьи из Башкирии уничтожил пожар

В селе Иглино произошел пожар в двухэтажном бревенчатом доме, в котором проживала многодетная семья. Инцидент произошел на улице Донецкой, и на место происшествия немедленно прибыли сотрудники МЧС России.
Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Также огонь перекинулся на припаркованный рядом автомобиль. Однако благодаря действиям пожарных удалось предотвратить распространение пламени на соседние строения.
Пострадавших нет. Трое детей находились у бабушки в Дуванском районе. В данный момент специалисты продолжают выяснять причины возгорания и оценивают ущерб.
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