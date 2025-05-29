Роспотребнадзор расследует отравление на теплоходе «Михаил Булгаков»

В Угличе Ярославской области с круизного теплохода «Михаил Булгаков» сняли сотни пассажиров для медицинского осмотра. Некоторые туристы за время рейса перенесли симптомы ротавирусной инфекции: тошноту, диарею и слабость. Заболевших осмотрели врачи и сотрудники Роспотребнадзора, сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА. По данным «Пятого канала», после осмотра судна и проведения профилактических мер специалисты Роспотребнадзора и Угличской ЦРБ подтвердили диагноз «ротавирусная инфекция».
Инцидент произошёл во время круиза по маршруту «Москва — Углич — Валаам — Санкт-Петербург — Кижи — Горицы — Москва». По словам очевидцев, люди начали жаловаться на самочувствие 9 мая, спустя два дня после отправления. Сначала заболели члены экипажа, позже недомогание затронуло и пассажиров.
Некоторых заболевших снимали с рейса в разных городах. Так, в Дубне один из туристов потерял сознание. В Угличе медики зафиксировали тяжёлые случаи, включая обезвоживание и снижение уровня кислорода в крови у одного из отдыхающих.
По данным SHOT, источником инфекции могла стать речная вода, использованная на кухне. В столовой теплохода были выявлены нарушения санитарных норм. Все объекты общественного питания на борту сейчас опечатаны.
В компании-операторе «Мостурфлот», обслуживающей теплоход «Михаил Булгаков», прокомментировали ситуацию. По данным оператора, 28 мая при заходе в Углич по жалобе одного из туристов были организованы противоэпидемиологические мероприятия. Медики и сотрудники Роспотребнадзора отметили недомогание у 19 человек, у 14 из которых предварительно диагностировали ротавирус.
На борту усилены меры гигиены: установлены антисептики, введён термоконтроль блюд, проводится обработка поверхностей, а также ежедневные медосмотры пассажиров и экипажа. Туристов с симптомами переведели на индивидуальное питание и обслуживание.
После завершения круиза судно направят на полную санитарную обработку всех помещений и систем вентиляции. Роспотребнадзор и другие органы продолжают выяснять причины вспышки инфекции.
Компания опровергла информацию о пищевом отравлении. По ее данным, продукты питания, используемые на борту, поступают только от сертифицированных поставщиков и находятся под контролем надзорных органов. Всем пассажирам текущего рейса будет предложена компенсация.