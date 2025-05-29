Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор расследует отравление на теплоходе «Михаил Булгаков»

Сотрудники ярославского управления Роспотребнадзора проводят расследование по факту случаев острой кишечной инфекции у пассажиров теплохода «Михаил Булгаков», сообщило ведомство в своем телеграм-канале. Ранее проверку после новостей об отравлении пассажиров теплохода «Михаил Булгаков» начала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Поводом стало появление сообщений в СМИ и соцсетях о появлении симптомов ротавирусной инфекции у туристов и членов экипажа.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Соцсети

В Угличе Ярославской области с круизного теплохода «Михаил Булгаков» сняли сотни пассажиров для медицинского осмотра. Некоторые туристы за время рейса перенесли симптомы ротавирусной инфекции: тошноту, диарею и слабость. Заболевших осмотрели врачи и сотрудники Роспотребнадзора, сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА. По данным «Пятого канала», после осмотра судна и проведения профилактических мер специалисты Роспотребнадзора и Угличской ЦРБ подтвердили диагноз «ротавирусная инфекция».

Инцидент произошёл во время круиза по маршруту «Москва — Углич — Валаам — Санкт-Петербург — Кижи — Горицы — Москва». По словам очевидцев, люди начали жаловаться на самочувствие 9 мая, спустя два дня после отправления. Сначала заболели члены экипажа, позже недомогание затронуло и пассажиров.

Некоторых заболевших снимали с рейса в разных городах. Так, в Дубне один из туристов потерял сознание. В Угличе медики зафиксировали тяжёлые случаи, включая обезвоживание и снижение уровня кислорода в крови у одного из отдыхающих.

По данным SHOT, источником инфекции могла стать речная вода, использованная на кухне. В столовой теплохода были выявлены нарушения санитарных норм. Все объекты общественного питания на борту сейчас опечатаны.

В компании-операторе «Мостурфлот», обслуживающей теплоход «Михаил Булгаков», прокомментировали ситуацию. По данным оператора, 28 мая при заходе в Углич по жалобе одного из туристов были организованы противоэпидемиологические мероприятия. Медики и сотрудники Роспотребнадзора отметили недомогание у 19 человек, у 14 из которых предварительно диагностировали ротавирус.

На борту усилены меры гигиены: установлены антисептики, введён термоконтроль блюд, проводится обработка поверхностей, а также ежедневные медосмотры пассажиров и экипажа. Туристов с симптомами переведели на индивидуальное питание и обслуживание.

После завершения круиза судно направят на полную санитарную обработку всех помещений и систем вентиляции. Роспотребнадзор и другие органы продолжают выяснять причины вспышки инфекции.

Компания опровергла информацию о пищевом отравлении. По ее данным, продукты питания, используемые на борту, поступают только от сертифицированных поставщиков и находятся под контролем надзорных органов. Всем пассажирам текущего рейса будет предложена компенсация.