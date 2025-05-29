Роспотребнадзор расследует отравление на теплоходе «Михаил Булгаков»

В компании-операторе «Мостурфлот», обслуживающей теплоход «Михаил Булгаков», прокомментировали ситуацию. По данным оператора, 28 мая при заходе в Углич по жалобе одного из туристов были организованы противоэпидемиологические мероприятия. Медики и сотрудники Роспотребнадзора отметили недомогание у 19 человек, у 14 из которых предварительно диагностировали ротавирус.