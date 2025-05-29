Расплата за помощь: что грозит мужчине, купившему алкоголь подросткам в Байкальске

— Лишать маму или папу родительских прав никто не будет, если это какой-то единичный случай. Органы опеки могут заинтересоваться семьей, если это происходит систематически, если родители сами ведут маргинальный образ жизни и пропагандируют его для своих детей. То есть такие последствия наступают, только когда в семье совсем все плохо. Тогда уже могут возбудить уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей, — рассуждает собеседник «Вечерней Москвы».