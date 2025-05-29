Расплата за помощь: что грозит мужчине, купившему алкоголь подросткам в Байкальске

Полиция задержала двоих мужчин, купивших алкоголь подросткам, которые стали жертвами массовой резни в Байкальске. На роковой вечеринке у детей было около 20 бутылок водки, джина и пива. Какая ответственность предусмотрена за покупку алкоголя детям, могут ли за это посадить в тюрьму или лишить родительских прав, разбиралась «Вечерняя Москва».
Кто помог детям купить алкоголь.
О задержании двоих совершеннолетних мужчин, которые могли купить алкоголь подросткам из Байкальска, стало известно в четверг, 29 мая. Подозреваемыми оказались 18-летний знакомый одной из участниц кровавой вечеринки и 25-летний старший брат предполагаемого зачинщика поножовщины. Последний был дважды судим за угон авто и по одному разу за грабеж и кражу.
Обоих задержанных допросили в Следственном комитете. В их отношении возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.
Telegram-канал Mash писал, что на вечеринке у детей было около 20 бутылок водки, джина и пива. Предположительно, именно сильное опьянение могло подтолкнуть одного из подростков напасть на своих друзей.
Поножовщина в Байкальске, на которой дети выпили больше 20 бутылок алкоголя, произошла в ночь на 28 мая. Пока друзья спали, один из подростков напал на них с ножом. Затем он открыл в доме газ и устроил взрыв. В результате пять детей погибли, в том числе сам нападавший, еще четверо пострадали.
Ответственность за покупку детям алкоголя.
Как рассказал «Вечерней Москве» кандидат юридических наук, вице-президент Невской коллегии адвокатов Андрей Алешкин, за покупку детям алкоголя практически никогда не привлекают к уголовной ответственности. По его словам, старший брат и 18-летний знакомый не могли предвидеть последствий вечеринки, поэтому их вины в этом нет.
— Их не могут обвинять в вовлечении детей в антиобщественную деятельность, если у них не было какого-то злого умысла, например, подтолкнуть детей к поножовщине. Они не могли этого предвидеть. Думаю, в данном случае дело возбудили чисто из-за общественного резонанса, потому что так часто бывает: на фоне какого-то скандала возбуждают дело, а потом дружно думают, как его закрыть, — считает адвокат.
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Он отметил, что за покупку алкоголя несовершеннолетним предусмотрена административная ответственность по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции» КоАП РФ. За такое правонарушение предусмотрен штраф в размере от полутора до трех тысяч рублей. Если алкоголь подростку покупает его родитель или опекун, размер штрафа увеличивается до пяти тысяч рублей.
— Лишать маму или папу родительских прав никто не будет, если это какой-то единичный случай. Органы опеки могут заинтересоваться семьей, если это происходит систематически, если родители сами ведут маргинальный образ жизни и пропагандируют его для своих детей. То есть такие последствия наступают, только когда в семье совсем все плохо. Тогда уже могут возбудить уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей, — рассуждает собеседник «Вечерней Москвы».
Закон также предусматривает административную ответственность для сотрудников магазина, которые продают алкоголь несовершеннолетним.
— Ответственность для него наступает по статье 14.16 КоАП («Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Для кассира предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, а для самого магазина — штраф до 500 тысяч рублей, — заключил Алешкин.
При этом кассира не будут привлекать к ответственности, потому что алкоголь покупал взрослый.
За покупку алкоголя детям уже привлекали к ответственности.
Россиян регулярно штрафуют за покупку или продажу алкоголя несовершеннолетним. Например, 28 мая в Тульской области повторно привлекли к административной ответственности кассира, который ранее уже попадался на продаже спиртного детям. На этот раз его обязали выплатить 60 тысяч рублей.
В июле того же года в Кировской области осудили 20-летнего местного жителя, который регулярно выпивал с 17-летним знакомым. Такие посиделки негативно отразились на нравственном и психологическом состоянии несовершеннолетнего. В итоге 20-летнего парня обвинили в вовлечении в совершение антиобщественных действий и приговорили к 120 часам обязательных работ. Также с него взыскали пять тысяч рублей в пользу матери пострадавшего подростка.
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В июле 2023 года 10 подростков в возрасте от 13 до 14 лет отравились алкоголем в Свердловской области. Совершеннолетняя знакомая купила им больше 30 бутылок пива, водки, ликера и коньяка и одну упаковку печенья на закуску. После протрезвления и похмелья дети пошли на поправку, а вот в отношении их старшей подруги составили административный протокол о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя.
В 2021 году 15-летний подросток из Новосибирской области похвастался в соцсетях, что родители дали попробовать ему шампанское на Новый год. В итоге семью оштрафовали на 10 тысяч рублей и поставили на учет в органах профилактики.
Некоторые родители угощают детей не алкоголем, а более тяжелыми запрещенными веществами. Заканчиваются подобные инциденты довольно трагически. Например, в марте в Челябинской области задержали еще одну мать, которая могла вколоть двухлетнему сыну наркотики, чтобы он успокоился и не кричал. Мальчик погиб. Кроме него у обвиняемой есть еще две маленькие дочери и сын.