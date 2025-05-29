Мужчина за рулем погрузчика насмерть сбил женщину на ферме: суд Гродненского района вынес приговор

29 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Гродненского района вынес приговор ветеринару животноводческой фермы, который за рулем погрузчика совершил смертельный наезд на пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном суде.
Работая ветеринарным врачом в СПК на молочно-товарной ферме, обвиняемый утром 26 февраля 2025 года на территории фермы управлял принадлежащим предприятию и не закрепленным за ним шасси погрузочным многофункциональным «Амкодор 332С-01». Не имея права управления, без прохождения специальной подготовки и не ознакомившись с руководством по эксплуатации этого транспортного средства, он сознательно нарушал установленные правила безопасности.
Двигаясь с поднятым ковшом, ограничивающим ему обзор дороги, мужчина не учел особенности транспортного средства и совершил наезд с последующим переездом колесами шасси пешехода — бригадира производственной бригады фермы. В результате ДТП потерпевшей по неосторожности причинены тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась на месте.
Обвиняемый в судебном заседании вину признал в полном объеме. При определении меры наказания судом учтены чистосердечное раскаяние обвиняемого в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также то, что он ранее не был судим, положительно характеризуется, имеет постоянное место жительства и работы, неоднократно поощрялся за добросовестное отношение к труду, а также то обстоятельство, что обвиняемый приступил к управлению транспортным средством по указанию самой погибшей, являвшейся его руководителем.
Приговором суда обвиняемый признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека. На основании ч.2 ст. 317 УК ему назначено ему наказание в виде ограничения свободы на 4 года без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.
В соответствии со ст. 9 закона Республики Беларусь от 6 мая 2025 года «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне» он освобожден от наказания в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа частично, сроком на 1 год. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке. -0-