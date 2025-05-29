Мужчина за рулем погрузчика насмерть сбил женщину на ферме: суд Гродненского района вынес приговор

Обвиняемый в судебном заседании вину признал в полном объеме. При определении меры наказания судом учтены чистосердечное раскаяние обвиняемого в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также то, что он ранее не был судим, положительно характеризуется, имеет постоянное место жительства и работы, неоднократно поощрялся за добросовестное отношение к труду, а также то обстоятельство, что обвиняемый приступил к управлению транспортным средством по указанию самой погибшей, являвшейся его руководителем.