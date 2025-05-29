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Под Ростовом подростки на питбайке попали в ДТП с «Газелью»

В Ростовской области в ДТП с пострадали двое несовершеннолетних.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Староротовка Матвеево-Курганского района 29 мая произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с несовершеннолетними. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

По предварительной информации ведомства, около 15:50 16-летний водитель на питбайке «Эндуро» не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Газель», за рулем которого был 32-летний мужчина. В момент столкновения на питбайке находился 12-летний пассажир. Оба несовершеннолетних получили травмы и были доставлены в больницу.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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