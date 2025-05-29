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Женщина застрелила мужчину, который пытался изнасиловать ее 12-летнюю дочь

В американском Индианаполисе женщина застрелила преступника, который пытался изнасиловать ее 12-летнюю дочь в мотеле.

В американском Индианаполисе женщина застрелила преступника, который пытался изнасиловать ее 12-летнюю дочь в мотеле. Об этом сообщает The New York Post.

Мать со своим знакомым мужчиной находилась в мотеле. В какой-то момент ее дочь вместе со своей тетей и бабушкой начали ее искать. Выяснив, где она находится, они пришли туда и попросили женщину вернуться домой.

В итоге семейство начало собираться на выход. Пока они несли вещи к машине, 12-летняя девочка сидела в номере из-за плохого самочувствия. В этот момент кавалер матери напал на нее и начал рвать одежду.

Вернувшаяся в комнату мать достала оружие и выстрелила в насильника. Она забрала дочь, покинула мотель и вызвала полицию.

Злоумышленник выжил. Ему предъявлены обвинения в попытке изнасилования, незаконном хранении оружия и попытке растления ребенка. Известно, что он уже привлекался к ответственности за растление несовершеннолетнего в 2016 году.