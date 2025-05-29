МЧС России направило в Астраханскую область пожарных из соседних регионов

В Астраханскую область направлены дополнительные сводные отряды МЧС России из соседних регионов для защиты населенных пунктов от природных пожаров. Такое поручение дал глава ведомства Александр Куренков.
«Из Республики Калмыкия, Дагестана и Волгоградской области выехали сводные отряды МЧС России. На вооружении огнеборцев необходимое оборудование для проведения работ по тушению пожаров и мониторинга пожароопасной обстановки», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Известно, что в составе направленных группировок 75 пожарных и 19 единиц спецтехники. Ранее в регион также прибыли два самолета Ил-76 для тушения огня.
В последние несколько дней в Астраханской области бушуют ландшафтные пожары. К сожалению, тушение некоторых из них осложняет сильный ветер, который сейчас свирепствует в регионе. По сообщением астраханских ведомств, пламя перебросилось на СНТ, уничтожив при этом 27 домов и иных построек. Правительство вынуждено эвакуировать людей.
Как KP.RU писал ранее, МЧС России собирается расширить области применения космического мониторинга. В том числе, начать вычислять виновников лесных пожаров с помощью спутников.