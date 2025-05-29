МЧС России направило в Астраханскую область пожарных из соседних регионов

В последние несколько дней в Астраханской области бушуют ландшафтные пожары. К сожалению, тушение некоторых из них осложняет сильный ветер, который сейчас свирепствует в регионе. По сообщением астраханских ведомств, пламя перебросилось на СНТ, уничтожив при этом 27 домов и иных построек. Правительство вынуждено эвакуировать людей.