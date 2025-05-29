Круиз обернулся массовым карантином: что известно об отравлении на теплоходе «Михаил Булгаков»

По информации РЕН ТВ, этой уже не первый случай отравления на теплоходе «Михаил Булгаков». Одна из пассажирок, Елена, рассказала, что неделю назад во время круиза также столкнулась с отравлением: «В Костроме все искали активированный уголь, посуда в ресторане часто была мокрой или грязной. Из-за этого три дня не смогли пойти на экскурсии».