Круиз обернулся массовым карантином: что известно об отравлении на теплоходе «Михаил Булгаков»

Теплоход «Михаил Булгаков» проверят на соблюдения санитарных норм после отравления 40 человек.
На круизном теплоходе «Михаил Булгаков» произошла вспышка острой кишечной инфекции — пострадали более 40 туристов, включая детей и пенсионеров. По данным telegram-каналов, они сейчас находятся в тяжелом состоянии. Причиной отравления, вероятно, могло стать использование некачественной речной воды на кухне. Сейчас ситуация находится на контроле Роспотребнадзора и прокуратуры, ведется проверка и расследование инцидента. Подробнее — в материале URA.RU.
Первая информация об отравлении на теплоходе.
Теплоход был вынужден сделать остановку в Угличе из-за ухудшения самочувствия туристов (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
На борту круизного теплохода «Михаил Булгаков», где находились порядка 400 пассажиров, произошла вспышка острой кишечной инфекции. По официальным данным, 11 несовершеннолетних обратились за медицинской помощью с жалобами на резкое ухудшение самочувствия. Несколько человек, в том числе дети, были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекцией.
В связи с чем, теплоход был вынужден сделать остановку в Угличе, где пострадавших ждали бригады скорой помощи, которые провели осмотр и взяли анализы. После чего 49 туристов с признаками ротавирусной инфекции вернулись на палубу, а один сошел на берег из-за недомогания.
По информации РЕН ТВ, этой уже не первый случай отравления на теплоходе «Михаил Булгаков». Одна из пассажирок, Елена, рассказала, что неделю назад во время круиза также столкнулась с отравлением: «В Костроме все искали активированный уголь, посуда в ресторане часто была мокрой или грязной. Из-за этого три дня не смогли пойти на экскурсии».
Состояние пострадавших туристов.
У двух человек были обнаружены признаки обезвоживания Фото: Анна Майорова © URA.RU.
Некоторые из заболевших на борту теплохода сейчас находятся в тяжелом состоянии. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, у одного из пассажиров зафиксированы признаки обезвоживания и снижение уровня кислорода в крови. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.
Сотрудник, работающий на теплоходе, сообщил, что в ходе круиза к судну неоднократно вызывали бригады скорой помощи. По его словам, один из пассажиров предыдущего рейса был снят с борта в Дубне после потери сознания. В текущем круизе симптомы отравления были обнаружены у одного из туристов в Угличе — у него наблюдалось резкое снижение сатурации и признаки обезвоживания.
Версии причин отравления.
По предварительным данным, причиной массового отравления стала некачественная речная водаФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
По предварительным данным, причиной распространения инфекции стала некачественная речная вода, использованная для приготовления пищи на борту. Первые симптомы появились 9 мая у членов экипажа спустя два дня после начала круиза, однако они продолжили работать. Вскоре болезнь распространилась на пассажиров, а именно на детей и пожилых людей.
Пассажиры неоднократно сообщали о нарушениях санитарных норм: в столовых ощущался резкий запах, посуда была плохо вымыта, а пища подавалась в ненадлежащих условиях. Сотрудники судна заявили, что боялись питаться в этих помещениях из-за неприятного запаха и плохой санитарии. По словам одного из них, на кухне использовали грязную речную воду, которая могла стать источником ротавирусной инфекции.
Кроме того, один из членов экипажа рассказал, что руководство изначально скрывало диагнозы заболевших и объясняло симптомы пониженным давлением, одновременно выдавая медикаменты. Сейчас столовые и рестораны на судне уже опечатаны.
Реакция ведомств и начало расследования.
Теплоход «Михаил Булгаков» проверят на соблюдение санитарных нормФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
В связи с инцидентом все помещения общественного питания на судне были закрыты для санитарной обработки. По прибытии теплохода в Северный речной порт Москвы сотрудники транспортной прокуратуры и Роспотребнадзора приступили к проверке соблюдения санитарных норм и выяснению причин массового отравления. В частности, уже были взяты пробы пищевых продуктов для лабораторного анализа, результаты которого пока не опубликованы.
Компания-оператор круиза «Мостурфлот», в свою очередь, первоначально отрицала факт массового отравления, однако после огласки принесла публичные извинения пострадавшим пассажирам. Представители организации заявили о принятии экстренных мер по устранению нарушений и усилении контроля за качеством услуг на борту.