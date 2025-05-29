Фидан предупредил РФ о риске оказаться в невыгодном положении в глазах США

«Теперь, когда Россия не может продемонстрировать тот же уровень уступчивости, она может фактически оказаться в невыгодном положении в глазах Америки и международного сообщества, которое хочет прекращения огня», — отметил Фидан. Он подчеркнул, что позиция Москвы по переговорам стала менее гибкой, чем на предыдущих этапах процесса.