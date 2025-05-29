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Фидан предупредил РФ о риске оказаться в невыгодном положении в глазах США

Россия рискует оказаться в невыгодной позиции на международной арене, если не продолжит демонстрировать гибкость в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в эфире телеканала TRT.

Украина согласилась на переговоры 2 июня.

Россия рискует оказаться в невыгодной позиции на международной арене, если не продолжит демонстрировать гибкость в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в эфире телеканала TRT.

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«Теперь, когда Россия не может продемонстрировать тот же уровень уступчивости, она может фактически оказаться в невыгодном положении в глазах Америки и международного сообщества, которое хочет прекращения огня», — отметил Фидан. Он подчеркнул, что позиция Москвы по переговорам стала менее гибкой, чем на предыдущих этапах процесса.

Глава МИД Турции также обратил внимание на то, что Киев и европейские страны проявили больше гибкости, согласившись адаптироваться к подходу Соединенных Штатов по украинскому вопросу. По данным турецкой стороны, это повлияло на динамику переговоров и расстановку сил в международной дипломатии.

Два дня назад, 27 мая, Фидан провел переговоры с представителями России в Москве, выразив готовность Турции организовать у себя встречу по переговорам. Уже на следующий день глава российского МИД Сергей Лавров озвучил инициативу Москвы относительно возможных сроков и места проведения дискуссий с украинской стороной, напоминает «Национальная служба новостей».

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев уже направил Москве свой вариант меморандума и ожидает ответного проекта от российской стороны. Кроме того, Сибига подчеркнул, что существенных результатов можно добиться лишь в случае тщательной подготовки встречи.