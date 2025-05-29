Путин похвалил покойного Синдзо Абэ за подход к России

Путин подчеркнул вклад Синдзао Абэ в развитие отношений между Японией и Россией.
На встрече с вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ президент России Владимир Путин выразил признательность за усилия ее мужа в укреплении связей между Россией и Японией. Путин подчеркнул значительный личный вклад Синдзо Абэ в развитие двусторонних отношений между странами.
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«Ваш муж очень много сделал для развития российско-японских отношений. И у меня с ним сложились очень добрые личные отношения. Помню и свои поездки по его приглашению в Японию. Видел, что он искренне стремился к полному восстановлению российско-японского сотрудничества и многое для этого делал», — заявил президент РФ. Цитату приводит ТАСС.
Президент также указал на то, что Синдзо Абэ продолжал традиции своего отца Синтаро Абэ, который занимал должность министра иностранных дел Японии в период с 1982 по 1986 годы и также придерживался политики укрепления международных связей. Это наследие, по словам Путина, играет значительную роль в текущем развитии отношений между Россией и Японией.