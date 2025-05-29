Al Arabiya: Афганистан и Пакистан начали боевые действия

В конце 2024 года Министерство обороны Афганистана сообщило, что талибы нанесли удары по «центрам и убежищам вражеских сил и их поддерживающих элементов» в ответ на авиационные атаки со стороны Пакистана. Цели были расположены за пределами «воображаемой границы» с Пакистаном, которую власти Афганистана не признают, как официальную.