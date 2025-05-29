Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Arabiya: Афганистан и Пакистан начали боевые действия

В приграничной зоне Бахрамча (провинция Гильменд) начались вооруженные столкновения между афганскими талибами и пакистанскими военными. О начале боевых действий между странами сообщает Al Arabiya.

Бои вспыхнули в спорном приграничном районе.

В приграничной зоне Бахрамча (провинция Гильменд) начались вооруженные столкновения между афганскими талибами и пакистанскими военными. О начале боевых действий между странами сообщает Al Arabiya.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАфганистан нанес ответный удар по Пакистану: что известно о конфликте и с чего все началось.

«Бои вспыхнули в спорном приграничном районе Бахрамча. Конфликт начался из-за строительства новых КПП со стороны Пакистана», — отмечает Al Arabiya.

В ответ на обострение оба государства полностью закрыли границу — движение транспорта в обе стороны приостановлено. На данный момент детали боев и возможные потери сторон не уточняются.

В конце 2024 года Министерство обороны Афганистана сообщило, что талибы нанесли удары по «центрам и убежищам вражеских сил и их поддерживающих элементов» в ответ на авиационные атаки со стороны Пакистана. Цели были расположены за пределами «воображаемой границы» с Пакистаном, которую власти Афганистана не признают, как официальную.