Al Arabiya: Афганистан и Пакистан начали боевые действия

Бои вспыхнули в спорном приграничном районе.
В приграничной зоне Бахрамча (провинция Гильменд) начались вооруженные столкновения между афганскими талибами и пакистанскими военными. О начале боевых действий между странами сообщает Al Arabiya.
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«Бои вспыхнули в спорном приграничном районе Бахрамча. Конфликт начался из-за строительства новых КПП со стороны Пакистана», — отмечает Al Arabiya.
В ответ на обострение оба государства полностью закрыли границу — движение транспорта в обе стороны приостановлено. На данный момент детали боев и возможные потери сторон не уточняются.
В конце 2024 года Министерство обороны Афганистана сообщило, что талибы нанесли удары по «центрам и убежищам вражеских сил и их поддерживающих элементов» в ответ на авиационные атаки со стороны Пакистана. Цели были расположены за пределами «воображаемой границы» с Пакистаном, которую власти Афганистана не признают, как официальную.