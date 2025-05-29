МИД назвал состав российской делегации на переговорах 2 июня в Стамбуле

Захарова ответила на вопрос о составе российской делегации.
Состав российской делегации на переговорах по Украине 2 июня не изменится. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
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«Та же российская делегация, исходим из этого», — заявила Захарова, комментируя вопрос о том, кто будет представлять Москву на предстоящей встрече. По словам дипломата, российская сторона уже завершила подготовку предложений по условиям возможного мирного соглашения.
Захарова отметила, что разработанные документы отражают позицию России по ключевым вопросам урегулирования конфликта и будут представлены на переговорах для обсуждения с украинской стороной. Ранее представители МИД подчеркивали, что переговорный процесс остается приоритетным способом достижения устойчивого мира.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил государственному секретарю США Марко Рубио о том, что Москва разрабатывает предложения для предстоящих переговоров с Украиной, которые намечены на 2 июня в Стамбуле. Ранее Лавров отметил, что российская делегация под руководством Владимира Мединского намерена передать украинской стороне меморандум во время второго раунда переговоров в турецком городе, напоминает RT.