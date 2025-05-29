МИД назвал состав российской делегации на переговорах 2 июня в Стамбуле

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил государственному секретарю США Марко Рубио о том, что Москва разрабатывает предложения для предстоящих переговоров с Украиной, которые намечены на 2 июня в Стамбуле. Ранее Лавров отметил, что российская делегация под руководством Владимира Мединского намерена передать украинской стороне меморандум во время второго раунда переговоров в турецком городе, напоминает RT.