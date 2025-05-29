Суд по делу о смерти Диего Марадоны начнется заново

«Заслушав все стороны, мы пришли к решению признать судебное разбирательство недействительным», — заявил председатель суда Максимилиано Саварино, сообщает TN. Судья Хульета Макинтач была отстранена от участия в деле после того, как стало известно о ее участии в создании документального фильма о футболисте.