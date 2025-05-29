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Полутораметровую змею обнаружили в подвале дома на Люблинской улице в Москве

Полутораметровую змею обнаружили в подвале дома на Люблинской улице в Москве. Об этом в четверг, 29 мая, сообщили в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Полутораметровую змею обнаружили в подвале дома на Люблинской улице в Москве. Об этом в четверг, 29 мая, сообщили в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Сообщается, что рептилию забрали в центр реабилитации диких животных, ветеринары также проведут ее осмотр. Змея будет находиться под наблюдением. Ей будет обеспечено правильное питание, а также будут созданы все условия, максимально приближенные к естественным.

— Скорее всего, змея сбежала от нерадивых владельцев. Согласно первым оценкам специалистов, с рептилией все в порядке, — сообщили в пресс-службе департамента ТАСС.

Пропавшую змею в Москве нашли в пункте выдачи заказов. По словам менеджера заведения, рептилия могла сбежать из соседнего зоомагазина. Девушке не удалось связаться с хозяевами змеи, ей пришлось вызвать спасателей. «Вечерняя Москва» выясняла, какие виды пресмыкающихся встречаются в столичном регионе и где именно их можно обнаружить.