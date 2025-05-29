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Теплоход «Михаил Булгаков» с отравившимися туристами прибыл в Москву

Теплоход «Михаил Булгаков», на борту которого произошло массовое отравление туристов, сегодня утром причалил к берегам Москвы. По информации корреспондента, людей с корабля выпускают организованно и постепенно, в присутствии надзорных органов.

Ротавирусная инфекция могла стать причиной заболевания пассажиров на круизном теплоходе (архивное фото).

Теплоход «Михаил Булгаков», на борту которого произошло массовое отравление туристов, сегодня утром причалил к берегам Москвы. По информации корреспондента, людей с корабля выпускают организованно и постепенно, в присутствии надзорных органов.

«Мы и так обосрались все, вы еще держите нас тут», — заявил один из пассажиров, сообщает Shot. Сейчас на месте происходящего работают медики и специалисты, которые проверяют документы у всех пассажиров и осматривают их на предмет симптомов отравления.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Давление, а не вирус": от пассажиров теплохода, где произошло массовое отравление, скрывали болезнь экипажа.

По словам туристов, условия на борту оставляли желать лучшего. Многие жалуются на душные каюты и отсутствие нормального питания более суток. Также многие путешественники выразили недовольство из-за возможного опоздания на свои рейсы домой.

На теплоходе «Михаил Булгаков», следовавшем по маршруту из Санкт-Петербурга в Москву, зафиксирована серьезная вспышка заболевания среди пассажиров и членов экипажа. Как сообщает источник, условия на борту ухудшились, а у одного из пассажиров обнаружены признаки сильного обезвоживания и пониженный уровень кислорода в крови.

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области уже отреагировало на ситуацию. В ведомстве сообщили, что приступили к проведению санитарно-эпидемиологического расследования по факту случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) у пассажиров.