Полковник Ходаренок не исключил, что ВСУ сдадут Сумы без боя

«Не исключено, что российские войска могут овладеть этим областным центром без втягивания в изнурительные и кровопролитные уличные бои и полного разрушения городской застройки, а за счет стремительного обхода Сум с флангов, что может вынудить украинскую армию оставить город без боя», — отметил эксперт, передает «Газета.Ru». Ходаренок отмечает: если российские подразделения будут действовать активно и быстро обойдут город, командование украинских войск может принять решение о выводе частей с целью сохранения личного состава и техники.