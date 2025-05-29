Путин одолжил вдове экс-премьера Японии свой «Аурус». Видео

После беседы вдова бывшего японского премьера отправилась на премьеру обновленного спектакля «Конек-Горбунок» в Большой театр. Для оперативного передвижения по Москве российская сторона выделила ей служебный автомобиль главы государства. В Кремле подчеркнули, что такой жест со стороны президента России был продиктован уважением к памяти Синдзо Абэ и его личным отношениям с Владимиром Путиным.