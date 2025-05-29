Путин одолжил вдове экс-премьера Японии свой «Аурус». Видео

Вдова экс-премьера Японии покаталась на «Аурусе» Путина.
Президент России Владимир Путин предоставил вдове экс-премьера Японии Синдзо Абэ — Акиэ Абэ — свой официальный лимузин «Аурус» для поездки в Большой театр после переговоров в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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«Для того, чтобы госпожа Абэ успела на представление, Путин предоставил ей президентский лимузин, который ко времени доставил ее в Большой театр», — заявил представитель Кремля. По данным пресс-службы президента, встреча Владимира Путина и Акиэ Абэ состоялась в Кремле и носила частный характер.
После беседы вдова бывшего японского премьера отправилась на премьеру обновленного спектакля «Конек-Горбунок» в Большой театр. Для оперативного передвижения по Москве российская сторона выделила ей служебный автомобиль главы государства. В Кремле подчеркнули, что такой жест со стороны президента России был продиктован уважением к памяти Синдзо Абэ и его личным отношениям с Владимиром Путиным.
Во время встречи с Акиэ Абэ, вдовой экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Путин выразил благодарность за вклад ее супруга в укрепление российско-японских отношений. Глава государства отметил, что Синдзо Абэ сыграл важную роль в развитии сотрудничества между двумя странами, сделав значимый личный вклад в продвижение двустороннего диалога.