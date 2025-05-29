От жены Байдена требуют подробностей о состоянии здоровья экс-президента США во время правления

Вопросы о состоянии здоровья Джо Байдена обсуждаются в США уже не первый месяц. После сообщений о диагностировании у Байдена агрессивной формы рака простаты и ухудшении его состояния критике подверглась и его супруга Джилл Байден, которую обвиняют в замалчивании диагноза. Ранее представители Республиканской партии и ряд западных СМИ также поднимали тему ухудшения здоровья экс-президента еще во время его президентства.