Колесник: в ответ Западу РФ снимет ограничения на удары «Орешником»

«Много на что мы можем снять ограничения. Самое известное — “Орешник”», — заявил Колесник в интервью порталу News.ru. Он также уточнил, что на вооружении уже есть новые модификации комплекса с увеличенными дальностью и мощностью. Кроме того, как отметил парламентарий, частота применения этих комплексов будет расти: «Она будет такая, что чертям тошно станет», — добавил Колесник.