На трассе в Ростовской области в ДТП разбился 65-летний водитель

29 мая на 198-м километре автодороги Волгоград-Каменск-Шахтинский произошло смертельное ДТП с участием трех грузовых автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.
По предварительным данным, авария случилась около 15:03. Известно, что 65-летний водитель грузовика «Исузу» не выдержал безопасную дистанцию, в результате транспортное средство на всей скорости влетело в «Камаз». От удара грузовик отбросило в другую фуру.
Водитель «Исузу» скончался от полученных травм на месте до приезда скорой помощи. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Подпишись на нас в Telegram.