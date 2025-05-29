На трассе в Ростовской области в ДТП разбился 65-летний водитель

По предварительным данным, авария случилась около 15:03. Известно, что 65-летний водитель грузовика «Исузу» не выдержал безопасную дистанцию, в результате транспортное средство на всей скорости влетело в «Камаз». От удара грузовик отбросило в другую фуру.