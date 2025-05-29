Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе в Ростовской области в ДТП разбился 65-летний водитель

Лобовое столкновение грузовиков под Ростовом: один водитель погиб на месте.

Источник: Комсомольская правда

29 мая на 198-м километре автодороги Волгоград-Каменск-Шахтинский произошло смертельное ДТП с участием трех грузовых автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

По предварительным данным, авария случилась около 15:03. Известно, что 65-летний водитель грузовика «Исузу» не выдержал безопасную дистанцию, в результате транспортное средство на всей скорости влетело в «Камаз». От удара грузовик отбросило в другую фуру.

Водитель «Исузу» скончался от полученных травм на месте до приезда скорой помощи. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Подпишись на нас в Telegram.