На жительницу Петербурга, повредившую паспорт, завели дело

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Уголовные дела завели в отношении девушки, умышленно повредившей свой паспорт, и ее знакомой, снимавшей преступление на камеру, в Санкт-Петербурге, их действия квалифицированы как хулиганство и надругательство над Государственным гербом России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
В среду Волк сообщила, что сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю девушку, которая умышленно повредила свой паспорт.
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении девушек, причастных к созданию резонансного ролика, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 и 329 УК РФ… Вчера в интернете получила распространение видеозапись циничных действий жительницы города на Неве по отношению к государственной символике и умышленного повреждения паспорта… Была установлена личность ее знакомой, которая вела съемку противоправных поступков. Обеих девушек доставили в отдел полиции. Их действия были квалифицированы как хулиганство и надругательство над Государственным гербом Российской Федерации», — написала Волк.
Официальный представитель МВД РФ добавила, что решается вопрос об избрании фигуранткам меры пресечения.